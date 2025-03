Tempo lettura: 2 minuti

PRATO – Giovedì sera un uomo di circa quarant’anni è stato fermato dai carabinieri dopo aver molestato due donne e provocato una rissa con i gestori di un locale a causa del suo stato di ebbrezza.

L’individuo è stato bloccato in piazza Duomo e condotto al comando, dove è finita la sua turbolenta serata. L’intervento delle forze dell’ordine è stato sollecitato dai volontari dell’associazione Oltre, che ha recentemente attivato un presidio di sicurezza in piazza San Domenico. Intorno alle 23, un uomo si è recato presso la sede dell’associazione, riferendo che il quarantenne aveva appena molestato la sua compagna in piazza Duomo.

I volontari, prontamente, si sono diretti sul luogo dell’incidente e hanno avvertito la polizia municipale, che ha inviato una pattuglia sul posto. Giunti in piazza Duomo, gli agenti della Municipale, insieme ai volontari di Oltre, hanno trovato l’uomo in uno scontro fisico con i gestori pachistani di un locale situato all’angolo con via Magnolfi. I gestori hanno dichiarato che l’uomo, visibilmente alterato, aveva insistito per consumare bevande alcoliche, ma la sua richiesta era stata respinta proprio a causa del suo evidente stato di ubriachezza. Ne è scaturita una lite sfociata in una colluttazione. Quando sul luogo sono giunti anche i carabinieri, insieme ai vigili urbani presenti, sono riusciti a riportare la calma e a fermare l’esagitato.

L’aggressore è stato quindi condotto al Comando provinciale e arrestato, in attesa di comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto. Durante la perquisizione, sono stati trovati in suo possesso un paio di coltelli e una modica quantità di sostanze stupefacenti. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per precedenti intemperanze, e sembra che, poco prima del litigio nel locale, avesse importunato un’altra donna nel centro della città, motivo per cui le autorità erano già alla sua ricerca.

