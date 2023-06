FIRENZE – “Anche se estranei alla vicenda, ci faremo carico nell’immediato di promuovere il dialogo tra l’appaltatore e i suoi lavoratori”.

Mondo Covenienza ha voluto chiarire ciò che sta accadendo allo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze), dove da da giorni va avanti un presidio dei lavoratori in appalto, autisti e facchini della Rl2, con sgomberi da parte delle forze dell’ordine.

“Uno sgombero che ogni giorno la polizia porta avanti in modo più violento – ha fatto notare Luca Toscano, sindacalista di Sì Cobas –. Facchini, montatori e autisti nell’esercizio del diritto costituzionale di sciopero che vengono manganellati dagli agenti e presi a scudate contro al muro senza via di fuga”, “lavoratori che chiedono pacificamente i loro diritti seduti per terra, senza altra arma che la loro voce”.

A questo proposito, l’azienda ha evidenziato: “Le rivendicazioni riguardano alcuni lavoratori alle dipendenze di RL2, società a responsabilità limitata alla quale Mondo Convenienza ha affidato servizi attraverso un regolare contratto d’appalto”.