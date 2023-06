FIRENZE – Non è stato trovato l’accordo nell’incontro convocato ieri in prefettura tra i vertici di Mondo Convenienza e il sindacato SiCobas. Dopo quasi un’ora, i rappresentanti dei dipendenti e dell’azienda hanno abbandonato il tavolo senza raggiungere un’intesa.

Da oggi potrebbe riprendere la protesta di facchini e autisti in appalto e subappalto che da giorni presidiano gli ingressi del magazzino logistico di Mondo Convenienza a Campi Bisenzio (Firenze) per protestare contro i turni massacranti e le retribuzioni inadeguate, per il mancato rispetto dei contratti di lavoro.