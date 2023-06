ROMA – “Oggi, i drammatici eventi alluvionali, che hanno colpito l’Emilia-Romagna e i territori della Toscana e delle Marche, mettono nuovamente in luce quanto sia prezioso il contributo di ogni componente del sistema economico e istituzionale per il rilancio delle aree che versano in condizioni di difficoltà”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio all’assemblea di Confcommercio.

“Una collaborazione resa ancor più efficace con l’utilizzo delle risorse del Piano Next Generation EU per dar vita a uno sviluppo solido e omogeneo nel territorio nazionale”, aggiunge.