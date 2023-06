LIVORNO – Il futuro di Livorno potrebbe legarsi a Toscana Strade. La società che nelle intenzioni della Regione gestirà la Sgc Firenze-Pisa-Livorno, “potrebbe entrare in gioco per il ‘lotto zero’”.

Il progetto che punta a collegare la tangenziale di Livorno tramite galleria alla Variante Aurelia bypassando la strozzatura del tracciato litoraneo del Romito. “Io non parlerei di ‘lotto zero’ – ha detto il presidente regionale Eugenio Giani -, parlerei di una riunione in cui programmare e progettare una Livorno del 2027-28 alla luce del completamento della Darsena Europa che aumenterà il carico e che quindi deve far rivedere le vie di uscita sia a nord che a sud della città”.

Da qui al ruolo di Toscane strade il passo è breve. “Si finanzia anche con il pedaggio dei tir sulla Firenze-Pisa-Livorno – ha aggiunto Giani -, nel momento in cui realizza le corsie di emergenza, e la terza corsia dove è possibile, sulla Fi-Pi-Li, subito dopo potrebbe destinare queste risorse al perfezionamento del nodo di Livorno che va ripensato”.