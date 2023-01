ABETONE CUTIGLIANO – “Come Consiglio comunale di Abetone Cutigliano abbiamo sottoscritto e approvato un documento con urgenti specifiche richieste a Governo e Regione.

Chiediamo l’emanazione dello stato di emergenza per la nostra montagna come avviene in caso di periodi prolungati di siccità; sostegni per le aziende e le attività del settore turistico; la cassa integrazione, per alcuni giorni la settimana, per il comparto lavorativo legato al sistema neve; l’annullamento dei canoni demaniali per le piste da sci ma anche di raddoppiare il contributo previsto per gli impianti di risalita per il triennio 2023-24-25″. Così Diego Petrucci, presidente del Consiglio comunale di Abetone Cutigliano e consigliere regionale di Fdi, all’indomani del Consiglio comunale straordinario svoltosi ad Abetone.

“Chiediamo anche di sospendere per un anno il pagamento delle rate dei mutui, dei premi assicurativi obbligatori, delle cartelle esattoriali – aggiunge Petrucci -. Come Consiglio comunale abbiamo già deciso di rivedere al ribasso le addizionali e aliquote comunali Imu e di prevedere il rimborso totale della tariffa Tari per il primo trimestre 2023, ma siamo pronti ad adottare tali provvedimenti per tutto l’anno”.

All’assemblea pubblica, hanno partecipato, tra gli altri, il sottosegretario di Stato Patrizio La Pietra, in rappresentanza del Governo e il presidente della Regione Eugenio Giani.