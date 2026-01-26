Tempo lettura: 2 minuti

MONTEVARCHI – Uno spiraglio per il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia a Montevarchi (Arezzo).

Il Ministero della Salute potrebbe autorizzarne l’apertura per alcuni mesi, nonostante la mancata deroga. Lo anticipa l’edizione fiorentina de La Repubblica, rivelando che è in preparazione una lettera del ministro Orazio Schillaci al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, in risposta alla sua richiesta di scongiurare lo stop alla sala parto.

La struttura di Montevarchi è sotto il limite minimo di 500 nascite annue da quattro anni, soglia indicata dall’Oms per garantire sicurezza.

Il Comitato ministeriale aveva negato la deroga prima dell’estate, aprendo la strada alla chiusura. La Toscana ha guadagnato tempo, posticipando la delibera per la campagna elettorale estiva, ma la Giunta regionale l’ha approvata il 30 dicembre, fissando lo stop entro fine 2026.

Giani, in una recente conferenza stampa, ha annunciato un nuovo pressing su Roma per la deroga, invitando i residenti del Valdarno a partorire in loco per invertire il trend demografico in calo. L’assessorato alla Salute, guidato da Monia Monni, ha inviato una lettera proponendo di abbassare il limite a 400 parti, citando la denatalità, la vivacità della zona e i prossimi lavori sull’A1, che isolerebbero l’ospedale rendendo più ardui gli spostamenti verso Arezzo o Firenze.

Nella risposta a Giani si ribadirà che i 500 parti sono imprescindibili per la sicurezza e che la Toscana stessa ha deliberato la chiusura a lavori noti. Tuttavia, il Comitato – in fase di ridenominazione – valuterà l’impatto del traffico: se la Regione fornirà un cronoprogramma dettagliato, potrebbe concedere un rinvio, congelando la decisione almeno fino a fine anno.

Intanto, lo stesso organismo deciderà sulle altre richieste della Asl Sud-Est Toscana: per gli ospedali di Nottola (Montepulciano) e Poggibonsi. Quest’ultimo appare più a rischio, essendo a 20 minuti dal policlinico di Siena (dove i parti calano) e mezz’ora da Arezzo, tempi inferiori a quelli di Montevarchi senza cantieri.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita