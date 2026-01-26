Tempo lettura: < 1 minuto

MONTALCINO – Il 2026 del vino italiano si apre con una compravendita di rilievo nel cuore del Brunello.

La famiglia Lee, di origine coreana ma con base a Londra e passione consolidata per la Toscana, ha acquisito Tenuta Cerbaia, storica cantina da 12 ettari sul versante nord della denominazione. I vigneti, quotati fino a 1 milione di euro per ettaro, rappresentano uno dei territori più ambiti per acquisizioni da parte di produttori locali, aziende di altre DOC italiane e imprenditori internazionali.

Fondata nel 1978 da Fabio Pellegrini, l’azienda produce 18.000 bottiglie annue di Brunello, grazie a 5 ettari vitati tra 350 e 400 metri di altitudine. I suoli galestrosi del Miocene, argilla scistosa, esposizione a nord e microclima caldo-arido, uniti a rese basse e cure agronomiche scrupolose, regalano vini fini, armonici e profumati, immersi nella macchia mediterranea.

Per guidare questa nuova era, la famiglia Lee ha nominato Agostino Lippi, esperto di Montalcino e Maremma toscana. “Il progetto di Cerbaia si svilupperà secondo un approccio graduale e discreto, in continuità con la storia di Montalcino”, spiega Lippi a WinNews. “Guiderò un percorso fondato sull’ascolto, l’osservazione ed il rispetto profondo del luogo. L’obiettivo è favorire l’emergere di un’espressione unica del terroir, mantenendo un alto livello di controllo qualitativo senza forzature”.

