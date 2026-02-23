Tempo lettura: < 1 minuto

VERNIO – Una bambina di circa 3 anni è morta ieri sera, domenica 22 febbraio. La piccola è stata investita da un’automobile lungo la strada regionale 325, in località Le Piana.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola sarebbe sfuggita al controllo della madre e avrebbe attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva un’auto. L’impatto è stato violento, con il corpo della bimba sbalzato per diversi metri.

È scattato immediatamente l’allarme: sul posto sono giunti i sanitari di un’ambulanza della Croce Rossa di Vernio, seguiti da un mezzo della Misericordia di Vaiano. I tentativi di rianimazione si sono protratti per un’ora ma per la bambina non c’è stato più nulla da fare.

