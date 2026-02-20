Tempo lettura: 2 minuti

All’epoca si diceva che avesse le ali ai piedi. Fu precursore della posizione a uovo, quella che ancora oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina adottano i discesisti. Vinse la medaglia d’oro olimpica in discesa libera nel 1952 a Oslo e tre medaglie ai mondiali di Aspen (2 ori e 1 argento). Senza dubbio, Zeno Colò è stato uno degli sciatori italiani più forti di tutti i temi.

Se oggi gli appassionati seguono le gesta di Federica Brignone e Sofia Goggia, come ieri seguivano le imprese di Alberto Tomba, un tempo il beniamino del pubblico italiano era lui, Zeno Colò dall’Abetone. Pochi però sanno che le grandi imprese riuscì a compierle senza mai usare il casco e indossando un paio di sci di legno, prodotti appositamente per lui da una falegnameria di Pisa.

Fu infatti merito della storica azienda di artigiani Cambi di Pisa che Colò riuscì nelle sue imprese.

Oggi il Comune di Pisa ha ricordato quelle gesta e dato un riconoscimento a Franco Cambi, erede della storica dinastia. Insieme a Cambi, un premio anche a Alice Pazzaglia, talento emergente dello sci alpino, pisana doc.

Ditta Cambi: l’artigianato pisano che fece la storia.

Il riconoscimento a Franco Cambi rende omaggio a una storia imprenditoriale straordinaria nata a Pisa. I Cambi, con la ditta dello zio e del padre di Franco, Raffaello e Mario, furono i primi a produrre sci moderni, realizzando modelli che divennero l’eccellenza tecnica del tempo. Fu proprio grazie a quegli sci nati a Pisa che Zeno Colò, “Il Falco di Oslo”, conquistò i suoi successi, fino all’oro olimpico del 1952. «Premiare Franco Cambi oggi significa onorare quel genio pisano capace di trasformare assi di legno in strumenti di vittoria mondiale», ha commentato l’assessore allo sport Frida Scarpa.

Alice Pazzaglia: presente e futuro dello sci alpino.

Accanto alla memoria storica, il Comune ha reso omaggio al talento di Alice Pazzaglia, classe 2002. Atleta della Nazionale Italiana e in forza al Centro Sportivo Esercito, Alice è stata protagonista di una stagione straordinaria. L’atleta pisana è reduce da una serie di podi internazionali, tra cui spicca la vittoria nello slalom notturno di Chamonix. Grazie a questi risultati, Alice è attualmente leader della classifica generale di Coppa Europa e di quella di specialità (Slalom). La sua determinazione rappresenta un esempio per i giovani sportivi del territorio, dimostrando che è possibile imporsi ai vertici dello sci mondiale partendo proprio dalle rive dell’Arno.

