MARINA DI MASSA – Polenta incatenata in versione di petali croccanti accompagnata da filetti di baccalà. E’ questo il piatto vincitore del Festival Agrichef della Toscana 2026, il concorso della cucina degli agriturimi di Cia Toscana, preparato da Sara Grassi, dell’Agriturismo Il Poderetto di Licciana Nardi (MS).

Il Festival si è svolto al Convitto I.P.S.S.E.O.A. G. Minuto di Marina di Massa, ed è stato promosso da Turismo Verde – Cia Agricoltori Italiani. Un ringraziamento da parte di Cia Toscana va proprio all’Istituto Alberghiero G.Minuto e alla dirigente Silvia Bennati, per aver ospitato questo evento.

Otto gli agrichef che hanno partecipato al concorso, provenienti da tutta la Toscana. La giuria era composta da Silvia Bennati, dirigente Istituto Alberghiero G.Minuto; Emanuela Rosi, caposervizio redazione di Massa Carrara La Nazione; Antonio Morelli, associazione cuochi Massa Carrara; Valentino Berni, presidente Cia Toscana; Luca Maria Simoncini, presidente Cia Toscana Nord e Paolo Scialla, dottore agronomo. La Grassi, vincendo il Festival, si è aggiudicata il diritto di partecipare alla finale di Agrichef, che si terrà a Roma il 26 marzo all’Istituto Alberghiero Amerigo Vespucci.

“I nostri agriturismi propongono una ristorazione che si basa sui prodotti agricoli del territorio – commenta il presidente Cia Toscana, Valentino Berni -, esprimendo una grande qualità e sapori autentici sempre più apprezzati dai turisti provenienti da tutto il mondo che frequentano le nostre campagne. Agrichef, anche quest’anno, si è dimostrato un biglietto da visita per la nostra agricoltura”.

“Un’altra bella edizione di Agrichef Toscana – evidenzia Alessandra Alberti, di Cia Toscana e coordinatrice del festival – con piatti di qualità che valorizzazione la materia prima della nostra agricoltura. I sapori della Toscana sono ben rappresentati negli agriturismi di Cia”.

I piatti in concorso in rappresentanza degli agriturismi

Il piatto vincitore è stato preparato da Sara Grassi insieme agli studenti Andrea Baldini e Loris Vinci. Secondo classificato la Bio Fattoria L’Upupa di San Giovanni d’Asso (Montalcino, SI) con i tradizionali Pici all’aglione, preparati da Paola Giorni. Ottimi riscontri poi per l’Agriturismo Le Valli di Casciana Terme (PI), con gli Gnudi con fonduta di pecorino e petali di guanciale, cucinati da Gabriele Tacchetti. Con Farro con crema di cavolo nero e stracciatella di mandorle, Paolo Baratella ha rappresentato l’Agriturismo Albanese Labardi di Lastra a Signa (FI).

Alessio Signorini ha preparato il piatto Riso Maremma con zucca, pecorino toscano e guanciale croccante, rappresentando l’Agriturismo Rist’Orto di Vaggio (Reggello, FI). I Pici alla buttera è stato il piatto di Sabina Fiorini, agriturismo di Alberese (GR) Tramonto in Maremma. Luigi Brunetti, con Carpaccio di patate e tartufo e tagliata chianina, ha cucinato per Agriturismo Elisabetta di Cecina (LI). E Marcello Morosi, con il Coniglio in umido, ha rappresentato l’agriturismo Borgo La Casetta di Pistoia.

