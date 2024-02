LUCCA – Scontro mortale tra un’auto e una moto poco prima delle tra via delle Piagge e via del Brennero a San Pietro a Vico.

L’uomo alla guida della moto, del 1950, è purtroppo deceduto a seguito del violento impatto. Non hanno sortito effetto le manovre di rianimazione messe in atto dal personale sanitario giunto sul posto. Il decesso dell’uomo è stato dichiarato alle 17.46. A condurre l’auto che si è scontrata con la moto un uomo rimasto illeso anche se in stato di choc.

L’episodio è solo l’ultimo in ordine di tempo di una catena di incidenti – più volte anche mortali – avvenuti lungo la statale del Brennero, divenuta tristemente nota nel tratto lungo e rettilineo che collega Lucca a Ponte a Moriano. I successivi rilievi hanno comportato grossi disagi al traffico, particolarmente intenso a quell’ora del pomeriggio.