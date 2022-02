GENOVA – “Non è sparita nessuna foto. Abbiamo messo nel fascicolo quelle che abbiamo ritenuto rilevanti”. Lo ha detto la poliziotta della scientifica Federica Romano sentita dai magistrati genovesi dell’inchiesta bis sulle indagini svolte dai magistrati senesi sulla morte di David Rossi, il capo della comunicazione il capo della comunicazione di Mps precipitato dalla finestra del suo studio nel marzo 2013 a Siena.

Nei giorni scorsi era stato ascoltato il giornalista Massimo Giletti che aveva parlato nella sua trasmissione di due video e 61 foto inedite girate dalla polizia e non allegate al fascicolo che i pubblici ministeri senesi aprirono dopo la morte. La procura di Genova aveva aperto un fascicolo per atti relativi, senza ipotesi di reato, dopo la puntata della trasmissione ma nei prossimi giorni questo fascicolo verrà archiviato. Resta invece ancora in piedi quello nato dopo che la commissione parlamentare d’inchiesta ha inviato i verbali delle audizioni.

Intanto oggi, alle 13.30, in Commissione d’inchiesta parlamentare sarà audito il pm di Firenze Antonino Nastasi.