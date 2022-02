VOLTERRA – Revocata la seconda giornata di sciopero prevista per l’11 febbraio contro la riorganizzazione messa in atto dai vertici della Cassa di Risparmio di Volterra.

La Cr Volterra apre ai sindacati: Pronti al negoziato per un nuovo contratto integrativo

La decisione dei sindacati è arrivata in tarda sera al termine di una lunga giornata iniziata con una nota della banca volterrana che apriva ad una soluzione condivisa e si diceva disponibile ad un negoziato per un nuovo contratto integrativo. Dopo essere stati convocati nelle sede della banca intorno alle 16 di questo pomeriggio, alle 20 è arrivata la svolta.

Secondo quanto si è appreso sarebbero emerse aperture velate sufficienti per revocare lo sciopero. I sindacati si sono tuttavia riservati di riferire in assemblea ai lavoratori l’esito dell’incontro. Intanto, per il momento, rimane convocato in seduta straordinaria aperta per martedì 15 febbraio (ore 18), il Consiglio comunale con all’ordine del giorno la situazione attuale e prospettive future della Cassa di Risparmio di Volterra.