ROMA – “L’ufficio di presidenza ha deliberato di trasmettere la relazione conclusiva alla procura della Repubblica presso il tribunale di Siena, nonché alla procura della Repubblica presso il tribunale di Genova”.

Lo si legge nel documento finale approvato oggi dalla Commissione d’inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, il capo dell’area comunicazione di banca Mps che morì precipitando dalla finestra del suo ufficio di Rocca Salimbeni la sera del 6 marzo 2013.

“La Commissione parlamentare – si legge nelle conclusioni del documento, oltre 130 pagine -, acclarate le cause della morte di David Rossi”, ritiene “emersi i presupposti affinché si prosegua nella doverosa ricerca della verità, tanto in relazione al tragico evento costituito dalla morte di David Rossi, quanto in relazione alle vicende a essa connesse e collegate, che pure sono emerse”.

“I risultati ottenuti – conclude la relazione – sarebbero stati senz’altro più esaustivi se la legislatura non si fosse conclusa anticipatamente e la Commissione avesse potuto proseguire le proprie attività. Purtuttavia, i risultati conseguiti saranno eventualmente esaminati e vagliati per le determinazioni di competenza, dalla competente autorità giudiziaria”.