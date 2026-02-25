Tempo lettura: 2 minuti

Una tragica collisione ha causato ieri la morte di un giovane marinaio livornese. Livorno è in lutto per la sua scomparsa. Oggi il porto si ferma in segno di soldarietà.

Niko Ulivieri, 31 anni tra qualche settimana, era un ex studente dell’Istituto nautico Cappellini di Livorno; da sempre con una grande passione per il mare. Lascia la moglie con un figlio in arrivo.

Oggi l’Usb Livorno ha proclamato lo sciopero per l’intera giornata di tutto il personale portuale e marittimo.

«L’ennesima tragedia nel nostro scalo – scrive il sindacato – che va ad aggiungersi alle decine di incidenti sul lavoro che vengono periodicamente segnalati. Usb Livorno si stringe al dolore dei familiari, della moglie e dei colleghi del lavoratore deceduto. Basta morti sul lavoro».

Saranno garantiti i servizi pubblici essenziali.

Tanti gli interventi di solidarietà e vicinanza alla famiglia, compreso quello del Sindaco della città labronica, Luca Salvetti: «Esprimo a nome mio e della giunta comunale sincero cordoglio per la scomparsa di un giovane che ha perso la vita mentre stava svolgendo il suo lavoro in porto. La dinamica dell’incidente che ha causato la sua morte è al vaglio degli inquirenti. Nei prossimi giorni la situazione sarà più chiara. Nel frattempo ci stringiamo attorno ai familiari e agli amici del giovane lavoratore».

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici

L’incidente è avvenuto intorno alle 14. Secondo una prima ricostruzione, la pilotina avrebbe urtato un’altra unità navale, capovolgendosi completamente prima di riaffiorare con la prua in superficie. Immediati i soccorsi della Guardia Costiera e del 118, intervenuti insieme ai Vigili del fuoco e alla Polizia. La vittima, recuperata in mare priva di conoscenza, non ha risposto ai tentativi di rianimazione. Il corpo è stato trasferito alla caserma dei vigili del fuoco in porto, dove è stata accertata la morte.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulle dinamiche esatte della collisione. Foto scattate sul posto da Novi ritraggono le operazioni di soccorso concluse.