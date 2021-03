FIRENZE -Mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore toscano al diritto alla salute, Simone Bezzini. Se ne discuterà in un Consiglio regionale straordinario il 7 aprile alle ore 11,30.

A comunicarlo il gruppo della Lega spiegando che nel corso della seduta si parlerà anche di proposte per istituire una commissione di controllo e una commissione di inchiesta sulla campagna di vaccinazione in Toscana.

Montemagni: «Assessore non si è dimostrato minimamente adeguato al compito assegnatogli»

«Per analizzare le svariate, ripetute ed inaccettabili criticità che hanno messo, molto spesso, in forte disagio i nostri corregionali – spiega in una nota Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega – abbiamo quindi chiesto la convocazione di un Consiglio straordinario che si terrà il prossimo 7 aprile, l’istituzione di una Commissione speciale che segua passo passo quanto avverrà da qui in poi a livello organizzativo e le dimissioni, tramite una specifica mozione, del citato assessore che, a nostro avviso, non si è dimostrato minimamente adeguato al compito assegnatogli”» All’ordine del giorno anche la discussione «in merito alla campagna vaccinale regionale di contrasto all’epidemia da Covid-19» e la proposta di istituire una commissione di inchiesta da parte del gruppo di Fratelli d’Italia.