Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Sono state superate anche le previsioni degli analisti. Mps ha chiuso con l’Opas toccando l’86,3% delle adesioni da parte degli azionisti di Mediobanca.

Un risultato che dà lustro allo sforzo prodotto dall’istituto senese. La prima fase si era chiusa con una percentuale di poco superiore al 60%. Con la riapertura c’è un ulteriore balzo, che ha permesso di oltrepassare la soglia dei due terzi delle azioni. A questo punto può essere messa in atto una fusione vera e propria, anche se i business dovrebbero rimanere distinti. Il 28 ottobre è attesa la nomina dei nuovi vertici di piazzetta Cuccia. La scadenza per presentare le liste è fissata al 3 ottobre.