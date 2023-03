SIENA – Via libera della Banca Centrale Europea alle fusioni per incorporazione in banca Mps di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e di MPS Leasing & Factoring S.p.A. Il perfezionamento delle operazioni è atteso entro il primo semestre dell’anno, in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2022-2026.

Lo comunica Montepaschi dopo la riunione del Consiglio di amministrazione di ieri sera in cui l’istituto senese ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio della Banca e consolidato del Gruppo Montepaschi al 31 dicembre 2022, confermando i risultati preliminari già approvati dal Consiglio stesso e resi noti al mercato l’8 febbraio scorso.

Dopo l’incorporazione in Mps del Consorzio Operativo Gruppo Montepaschi avvenuta lo scorso dicembre, la Banca si avvia così a completare il processo di semplificazione della struttura organizzativa, finalizzato a rendere più agile ed efficiente l’operatività del Gruppo, con il conseguimento anche di importanti benefici in termini di costi, in piena continuità dei presidi regolamentari e di conformità alla normativa esterna.