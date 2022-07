FIRENZE – “Il fatto non sussiste’. Con questa motivazione la corte di appello di Firenze ha assolto gli ex vertici di Banca Mps Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gian Luca Baldassarri, dall’accusa di ostacolo alla vigilanza di Bankitalia nella ristrutturazione del derivato Alexandria.

La sentenza chiude il secondo processo di appello, dopo rinvio dalla Cassazione. Nell’appello nel 2017 gli imputati furono assolti ‘perché il fatto non costituisce reato’, ma poi nel 2019 la Suprema Corte dispose un altro appello per definire la formula di assoluzione. Gli imputati avevano fatto ricorso per essere assolti con formula piena, cosa che oggi i giudici hanno deciso.