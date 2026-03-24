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SIENA – Il cda uscente di Mps ha indicato Fabrizio Palermo come candidato unico alla guida della banca come prossimo amministratore delegato.

La decisione segna un cambio di rotta netto, con il manager amministratore delegato di Acea – figura vicinissima all’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, azionista della multiservizi – che prevale sui concorrenti Corrado Passera e Carlo Vivaldi, inclusi nella lista proposta dal cda alcune settimane fa.

La nomina di Palermo, originario dell’Umbria, dovrà ora ottenere il via libera dall’assemblea dei soci del 15 aprile, che voterà le liste e i singoli nominativi. Fin dall’inizio considerato il favorito, nonostante un curriculum meno focalizzato sul settore bancario rispetto agli altri due, Palermo vanta un’esperienza consolidata: dopo i primi passi in Morgan Stanley, ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario in Cassa Depositi e Prestiti dal 2014, diventando ad nel 2019.

La scelta rappresenta una discontinuità marcata con l’attuale vertice, Luigi Lovaglio, estromesso per divergenze strategiche con il gruppo Caltagirone. Da quanto trapela da Rocca Salimbeni, il cda ha motivato l’indicazione sottolineando che Palermo è “il più idoneo, nel contesto attuale, a supportare la banca nella fase di trasformazione industriale e di evoluzione strategica in corso, anche in considerazione della comprovata esperienza nella gestione di organizzazioni complesse, nei processi di cambiamento e nel presidio delle principali leve di creazione di valore”.

Rinviate invece a oggi le decisioni su eventuali provvedimenti nei confronti di Lovaglio. Bocciato dal cda uscente, l’attuale ad è rientrato in corsa con la lista di Plt Holdings – la terza in campo – che lo propone come ceo. Tra le opzioni sul tavolo, dalla revoca delle deleghe alla rimozione immediata, quest’ultima ipotesi appare però remota.

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