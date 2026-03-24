Tempo lettura: < 1 minuto

FOLLONICA (GR) – Il palcoscenico del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica si prepara ad accogliere, giovedì 26 marzo, uno dei titoli più amati e brillanti del teatro italiano del Novecento: “Ti ho sposato per allegria” di Natalia Ginzburg.

Una commedia che, pur essendo nata negli anni ’60, continua a parlare al pubblico con una freschezza sorprendente, mettendo a nudo le dinamiche di coppia e le convenzioni sociali con un’ironia colta e mai banale.

Al centro della vicenda troviamo Pietro e Giuliana, una coppia nata quasi per scommessa dopo una sola settimana di conoscenza. Lui, avvocato solido e borghese; lei, una ragazza vitale, caotica e anticonformista. Tra cene bruciate, dialoghi serrati e l’arrivo di una suocera dai modi severi, la pièce esplora quel sentimento di “allegria” che i protagonisti scelgono come bussola per navigare la vita, preferendo l’istinto e la sincerità alle maschere della buona società.

L’appuntamento di Follonica riveste un significato particolare per la protagonista, Marianella Bargilli, che non nasconde l’emozione di portare questo spettacolo nella propria terra.

“Tornare a recitare in un teatro della mia Toscana è per me fonte di una gioia profonda,” dichiara l’attrice. “Calcare le scene nella propria regione regala un senso di orgoglio e un’appartenenza che si riflettono inevitabilmente sull’interpretazione. C’è un legame speciale con questo pubblico e con queste atmosfere: sentirsi a casa rende lo scambio emotivo con la platea ancora più autentico e vibrante”.

Lo spettacolo, che ha registrato praticamente ovunque il tutto esaurito, promette una serata di grande teatro, capace di far sorridere e riflettere sulle piccole e grandi fragilità umane, celebrando quella libertà di spirito che è il cuore pulsante dell’opera della Ginzburg.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici