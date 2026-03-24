Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Un attore si esibisce in scena. Al termine della performance c’è una votazione: se la maggioranza degli spettatori è soddisfatta al performer verrà dato un premio, se sarà delusa, una punizione. Finita l’esecuzione si passa a un nuovo round, una nuova creazione, una nuova sentenza, un nuovo premio/punizione e così via.

Quanto è importante la costruzione di un’esperienza orientata al compiacimento del pubblico? Qual è il confine fra cultura e intrattenimento? Cosa ci racconta della nostra società?

Va in scena giovedì 26 marzo al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111R) “Kamikaze. Spero vada meglio dell’ultima volta”, spietato gioco interattivo in cui gli spettatori diventano giudici e il performer vittima, in una riflessione sulla società dell’intrattenimento di e con Giulio Santolini – 2 Premi Ubu all’attivo come collaboratore di Sotterraneo – prodotta da La Corte Ospitale.

Appuntamento alle 21 nell’ambito di Materia Prima Festival: l’evento dedicato al panorama teatrale e performativo contemporaneo a cura di Murmuris col sostegno e il contributo di Mic – Ministero della Cultura, Unione Europea, Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione CR Firenze. Lo spettacolo sarà fruibile anche dal pubblico sordo grazie all’interprete LIS

Info e ingressi www.materiaprimafestival.com