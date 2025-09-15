Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Il 16 settembre riparte la caccia di Mps al controllo di Mediobanca. Per aderire all’offerta ci sarà tempo fino a lunedì 22 settembre.

L’obiettivo del management senese è superare il 66,7%, che darebbe la piena sinergia con piazzetta Cuccia, aprendo scenari operativi più ampi.

Nel frattempo il ministro Giancarlo Giorgetti ha voluto chiarire la posizione del Tesoro, sceso ulteriormente nel capitale di Rocca Salimbeni. Oggi risulta come terzo azionista, con il 6%, dopo Delfin (21%) e Caltagirone (11%).

“Non abbiamo il controllo del Monte dei Paschi di Siena, come qualcuno considera. Noi siamo scesi sotto la percentuale di controllo, come richiesto dalla Commissione europea, ha detto il titolare del dicastero di via XX settembre.

Parlando più in generale del sistema bancario, Giorgetti ha sottolineato la necessità di consolidamento, soprattutto in vista della sfida rappresentata dall’ingresso sul mercato di grandi gruppi come Amazon. “Gli istituti di credito devono considerare che sono nati soprattutto per essere a fianco dell’economia reale”, ha aggiunto il ministro, evidenziando l’importanza che le banche continuino a erogare credito, soprattutto alle piccole e medie imprese, per sostenere lo sviluppo economico nel Paese.