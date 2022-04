SIENA – L’assemblea era stata scritta nei mesi passati. Prima con la sostituzione dell’amministratore delegato, poi con l’approvazione del bilancio.

Di fatto, quando oggi gli azionisti di Banca Mps si sono trovati di fronte, sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria, hanno ratificato per buona parte quanto deciso in precedenza. Le altre confermate, uscite come indiscrezioni nei giorni scorsi, sono rappresentate dall’uscita dal cda dell’ex ad Guido Bastianini, sostituito dal rappresentane del Mef, Stefano Di Stefano, e dall’ennesimo stop all’azione di responsabilità richiesta da Giuseppe Bivona, come Bluebell Partners, contro gli ex vertici e contro gli attuali consiglieri, fatta eccezione per l’ad Luigi Lovaglio. Non è stata presa, invece, alcuna decisione in merito ai prossimi passi di Montepaschi, come la ricapitalizzazione.