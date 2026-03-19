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SIENA – Il piano industriale di Mps è “pienamente operativo, sta andando avanti, è strategicamente solido e finanziariamente robusto”.

Lo ha assicurato l’amministratore delegato Luigi Lovaglio, intervenendo alla European Financials Conference di Morgan Stanley.

“Il piano funziona, i numeri sono solidi, la società è nelle migliori condizioni in cui sia mai stata da una generazione”, ha proseguito il manager.

Lovaglio ha poi evidenziato le prospettive di diversificazione: “Stiamo costruendo un gruppo che genererà ricavi in modo molto diversificato, quindi molto resiliente, grazie anche alle sinergie post acquisizione di Mediobanca”.

Sul fronte dell’integrazione, il top manager ha confermato i target annunciati un anno fa: “I 700 milioni di sinergie dall’integrazione di Mediobanca sono confermati. E la mia visione personale è che possiamo ottenere ancora di più”.

Lovaglio, che non sarà confermato alla guida della banca nella prossima assemblea, ha aggiunto: “Una volta che i team manageriali saranno al loro posto, sarà accelerata la realizzazione del piano”.

Downgrade S&P su Mediobanca, ma outlook positivo per il gruppo Mps

Intanto, S&P Global Ratings ha abbassato il rating di Mediobanca a ‘BBB’ da ‘BBB+’, con outlook positivo. L’agenzia considera ormai Piazzetta Cuccia “parte integrante del gruppo Mps” e prevede che l’integrazione “in un gruppo bancario con un profilo di rischio più elevato e una cultura aziendale e un modello di business differenti avrà un impatto negativo sul merito creditizio”.

Tuttavia, S&P sottolinea il potenziale a lungo termine: “Il successo dell’integrazione pone le basi per un profilo creditizio più solido. Se ben gestita, l’entità combinata potrà beneficiare di un modello di business redditizio e altamente diversificato, con un maggiore contributo da attività a basso assorbimento di capitale ma ad alta redditività, come asset management, servizi di advisory, corporate e investment banking, dove Mediobanca porta competenze e leadership”.

L’outlook positivo riflette proprio questa convinzione: “L’integrazione di Mediobanca nel gruppo bancario commerciale Mps possa potenzialmente migliorare il profilo crediticio dell’entità combinata nel lungo periodo”.

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