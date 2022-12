ROMA – “Bisogna favorire un sistema bancario che non ripeta gli errori del passato. Siamo al lavoro sul dossier Monte dei Paschi di Siena, un’altra grande questione ereditata. Una situazione molto difficile, gestita fin qui abbastanza pessimamente, decine di miliardi spesi a carico dei contribuenti”.

A dirlo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno. “Oggi è stato fatto un aumento capitale, c’è una ristrutturazione che ci sembra abbastanza solida – ha aggiunto -. Lavoriamo per un’uscita ordinata dello Stato e per creare le condizioni per cui in Italia ci siano più poli bancari italiani”.