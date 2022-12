FIRENZE – Il turismo continua a fare rima con la Toscana. In base all’indagine di Demoskopika, solo il Trentino ha una reputazione turistica migliore.

L’indagine è condotta su oltre 144 milioni di pagine internet indicizzate, 7 milioni di like e follower sulle reti sociali, 53 milioni di recensioni e 386 mila strutture ricettive osservate. Per quanto riguarda l’analisi dettagliata, Il Trentino-Alto Adige resta fisso in prima posizione con 117,0 punti: a pesare più che positivamente sulla performance il primo posto quale destinazione “più social d’Italia” e il secondo posto quale offerta ricettiva con il gradimento più elevato da parte dei turisti/consumatori.

La Toscana si conferma ai vertici nell’ambito delle destinazioni turistiche più ricercate oltre a risultare seconda anche tra quelle ritenute più popolari sul web secondo il comportamento dei consumatori. Per il presidente Eugenio Giani si tratta “di un premio meritato per il lavoro svolto in sinergia tra pubblico e privato nella promozione turistica della Toscana. Remiamo tutti nella stessa direzione e questo conferma l’attrattività a livello nazionale e internazionale del nostro turismo”.

Al terzo posto si piazza Terzo posto l’Emilia-Romagna, sulla cui performance hanno pesato significativamente le pagine indicizzate su Google quale valutazione iniziale del volume di offerta online della destinazione, la visibilità istituzionale sui principali canali social e un rilevante posizionamento sul livello di valutazione dell’offerta ricettiva. Le altre regioni della top ten sono Marche in quarta posizione, Veneto in quinta e poi a seguire: Lazio, Sicilia, Lombardia, Puglia e Basilicata.