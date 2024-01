SIENA – Avanti tutta con il piano di privatizzazioni. Giorgia Meloni, nel question time alla Camera, tira a dritto. Mps compreso.

“Con la vendita delle quote del Monte dei Paschi di Siena, dopo l’annuncio della procedura di vendita accelerata del 20% delle azioni rivolte ai grandi investitori e, nel giro di poche ore, abbiamo ricevuto una domanda di oltre 5 volte superiore all’ammontare iniziale e rivisto l’offerta dal 20 al 25 per cento – ha detto il premier -. Ciò cosa dimostra? Dimostra, ovviamente, un interesse per il sistema Italia e, dal mio punto di vista, e’ stato anche un bel segnale per gli italiani, che, dopo anni, hanno visto uscire miliardi di euro che andavano al Monte dei Paschi di Siena e hanno visto anche rientrare una parte di quelle risorse”.

In mano del Tesoro resta ancora il 39,2 del capitale di Rocca Salimbeni. Quota che presto potrebbe assumere ancora maggiore valore se, come auspicato, gli utili del 2023 supereranno abbondantemente il miliardo di euro. Alcuni analisti stimano 1,5 miliardi. Le azioni intanto oggi hanno avuto un’altro impennata, chiudendo con un più 4,96%: spinte soprattutto dalle previsione sui dati annuali.