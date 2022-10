SIENA – Amministratore delegato e adesso anche azionista. Luigi Lovaglio ha investito 201.960 euro per sottoscrivere 100.980 nuove azioni di Mps.

Il banchiere diventa così “testimonial” dell’operazione che lo ha visto per settimane spendersi in prima persona. La ricapitalizzazione, nel frattempo, procede tra le oscillazioni dei mercati. Oggi il titolo è in leggera ripresa e viene scambiato 2,01, con un aumento dello 0,35%.