SIENA – Presidi dei lavoratori di banca Mps a Siena, Milano, Roma e Bari in occasione dello sciopero nazionale già annunciato per venerdì 24 settembre. E’ quanto si apprende dai coordinamenti sindacali uniti (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin).

I presidi sono in programma a Siena dalle ore 10 alle 12 davanti alla sede di Rocca Salimbeni; Milano in Piazza Fontana di fronte alla sede della banca dalle 8.30 alle 11; a Roma in piazza Montecitorio dalle 10 alle 13; a Bari in piazza Aldo Moro dalle 11 alle 13.

