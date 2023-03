SIENA – Sarà l’assemblea del prossimo 20 aprile a ratificare il nuovo corso di Mps. Gli azionisti, in tempo diversi, hanno presentato la propria lista per il cda.

Prima della scadenza, prevista per ieri sera a mezzanotte, si sono aggiunte anche le fondazioni bancarie, che hanno circa il 2,3% del capitale dell’istituto di credito, dopo l’uscita di Cariparo. I nomi indicati sono Giampaolo Gabbi, Donata Paola Patrini, Andrea Paolo Perrone e Antonella Guglielmetti. Come membri effettivi del Collegio sindacale, Paolo Prandi e Antonella Giachetti. Come supplenti, Antonia Coppolla, Simone Ennio Zucchetti.

Se venisse confermato un consiglio di 15 persone, il Tesoro potrebbe contare su 12 componenti, compresi il presidente Nicola Maione e l’amministratore delegato Luigi Lovaglio, le fondazioni su 1 e gli investitori istituzionali su 2.

Per quanto riguarda le fondazioni, non è arrivato il nome espressione della Fondazione Mps. L’accordo tra i vari soggetti ha previsto una lista compartecipata, attraverso il supporto di una società di recruiting. L’unico nominativo che ha una relazione con Siena, in virtù del suo passato da docente universitario, è Gabbi.