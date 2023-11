SIENA – Per Mps il risultato è storico. Con un altro balzo significativo (seduta a Piazza Affari chiusa con un guadagno del 5,08%), il titolo sfonda quota 3 euro per azione, fermandosi a 3,06: in giornata è arrivato anche a 3.10.

Da quando è ritornata sul mercato a seguito dell’aumento di capitale, la banca non aveva mai raggiunto un livello simile.

Passo in avanti che assume i contorni di una vittoria anche per lo Stato. In questo momento la capitalizzazione dell’istituto di credito sul mercato è arrivata a sfiorare i 4 miliardi.

Considerato che il Tesoro detiene il 64% di Rocca Salimbeni, significa che la quota in mano al ministero è superiore ai 2 miliardi. Dodici mesi fa l’investimento per la ricapitalizzazione era stato di 1,6 miliardi. Alla luce di questi dati, si rafforzano le speculazioni sulla vendita di un pacchetto significativo di azioni.