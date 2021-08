SIENA – “Se io sono qui oggi è perché la gente si è stufata che il consenso si comprasse a colpi di banca, quel mondo è finito e non può più tornare. Il monte dei paschi merita di più e di meglio, i suoi cittadini meritano di più e meglio”.

Così il sindaco di Siena Luigi De Mossi in una conferenza stampa sul futuro di banca Mps. “Non siamo al supermercato e non siamo in una pasticceria dove uno sceglie un bignè o un cannolo. Questa è una partita sociale e politica, non tecnica perché scaricare e ridurre Mps a una questione tecnica non lo accetto”.

“Contro Unicredit non ho nulla, il tema è cosa vuole Unicredit per acquisire Montepaschi” ha aggiunto Luigi De Mossi. “Quali condizioni vuole dettare? Loro fanno il loro lavoro. Questo è il tema e la politica deve mediare”.

“Attendo chiarezza e una strada precisa da percorrere” ha aggiunto il primo cittadino rispetto alle comunicazioni del ministro dell’Economia Daniele Franco attesa per domani in Aula. “Chiederò un nuovo incontro al governo, ma non so se me lo daranno” ha aggiunto De Mossi.