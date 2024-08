SIENA – Mps cresce nei risultati e guarda avanti, con il piano industriale aggiornato fino al 2028. Nel secondo trimestre 2024 gli utili registrati sono pari a 827 milioni: erano 333 nei tre mesi precedenti.

Stabile il margine di interesse, -0,3% rispetto alla prima trimestrale, mentre le commissioni nette (736 milioni) sono caratterizzate da una crescita dell’1,4%. Sul 2023 aumentano dell’1,2% gli oneri operativi (925 milioni), con le spese del personale che toccano il +7% rispetto al 2023, mentre le spese amministrative calano dell’8,1%. Per effetto di tutte queste dinamiche, il risultato operativo lordo del Gruppo è pari a 1.106 mln di euro, in crescita del +18,0% rispetto al 30 giugno 2023 (pari a 937 mln di euro). Il contributo del secondo trimestre (pari a 555 mln di euro) risulta in aumento rispetto al trimestre precedente (pari a 551 mln di euro).

Il risultato operativo netto è pari a 897 mln di euro, a fronte di un risultato di 734 mln di euro registrato nel primo semestre 2023. Il contributo del secondo trimestre 2024, pari a 453 mln di euro, si pone in crescita rispetto al trimestre precedente, che aveva registrato un risultato di 444 mln di euro. Al 30 giugno 2024 la percentuale di copertura dei crediti deteriorati si è attestata al 49,8%, in aumento rispetto al 31 marzo 2024, quando era pari al 49,5%.

Diminuisce il rapporto cost/income, che tocca il 46%. Al 30 giugno 2024 l’esposizione netta in termini di finanziamenti clientela deteriorati del Gruppo si è attestata a 1,9 mld di euro, in lieve crescita rispetto agli 1,8 mld di euro registrati sia al 31 marzo 2024, sia al 31 dicembre 2023. L’indice di solidità patrimoniale Cet1 è al 18,1 e si conferma tra i più alti tra le banche europee.

Per quanto riguarda il piano industriale, Mps fa sapere che “evolve verso un modello di ‘fare banca’ nei territori di riferimento che affianca alle competenze di eccellenza delle rete di filiali una piattaforma ibrida ‘full experience’ per la clientela, facendo leva sull’innovazione tecnologica e il talento delle persone”. Previsto poi “un importante programma di investimento per le nuove tecnologie di circa 500 milioni, combinato con azioni mirate allo sviluppo dei talenti della banca, anche con l’assunzione di circa 800 giovani professionisti”.

