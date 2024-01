FIRENZE – La multiutility è “una realtà che piace e che convince perché tutti hanno diritto ad avere un ruolo di primo piano anche se arrivano dopo”.

Ad affermarlo il sindaco di Firenze Dario Nardella, in merito ai riscontri positivi al progetto avuti anche nel Pisano, Senese e Aretino. “Intanto lavoriamo a questo – ha proseguito il primo cittadino -, ad ampliare e consolidare la multiutility, quanto alla quotazione in borsa, come abbiamo già detto, non è un punto all’ordine del giorno nell’agenda di questi mesi, si vedrà più avanti”.

Per Nardella, “la multiutility è una realtà, è una delle più grandi conquiste di questi anni a favore dei cittadini. La Toscana finalmente è entrata nella Champions League dei servizi pubblici locali come tante altre regioni di Italia ed il resto d’Europa. Mettere insieme la gestione di acqua, gas e rifiuti sembrava una utopia, ci dicevano tutti che eravamo dei folli e dei pazzi”. E invece, rivendica il sindaco, “abbiamo avuto costanza e coraggio perché le tariffe che pagano i cittadini e che producono anche utili devono rimanere nel nostro territorio, non devono andare nelle altre regioni, e questo è l’obiettivo per cui abbiamo costruito la Multiutility”.