MARCIALLA – Musica per sax solo, sabato 15 gennaio alle 21,30, al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Val D’Elsa. Certaldo – Firenze).

Il musicista Riccardo Guazzini presenta “Vox”. Un viaggio dentro il repertorio per sassofono solo, ricco di elementi popolari ed etnici. Musiche di Piazzolla, Lauba, Khacheh, Tomasi. Pubblicato per l’etichetta Ema Vinci.

Il concerto

Un filo rosso lega i brani di questo programma dedicato al sassofono solista. Attraverso quattro diversi quadri, il viaggio musicale ideato da Riccardo Guazzini percorre musiche che traggono ispirazioni da elementi popolari e repertori tradizionali. Esso visita quattro mondi espressivi sonori, quattro differenti modi di interpretare altrettante tradizioni musicali.

Il viaggio inizia con i sei Tango-Études dell’argentino Astor Piazzolla (1921-1992), uno dei più importanti compositori latinoamericani del secolo scorso. Il secondo quadro è rappresentato da Majnun, del compositore iraniano Kamran Khacheh (1950). Un altro incontro fra pensieri musicali di diverse culture è rappresentato da Balafon, lavoro per sassofono contralto scritto da Christian Lauba (1952), compositore francese nato in Tunisia. Il programma si chiude con Evocations, brano per sassofono contralto scritto nel 1969 dal compositore francese Henri Tomasi (1901-1971).

Riccardo Guazzini, musicista eclettico, in un’ottica di ricerca e formazione continua, si interessa allo scambio di linguaggi sonori diversi, dando vita a progetti musicali originali. L’esperienza dell’insegnamento, che porta avanti in parallelo con la sua attività di esecutore, rappresenta un ruolo fondamentale nella sua vita musicale. È attualmente docente di saxofono al conservatorio di Siena e alla scuola media ad indirizzo musicale presso l’istituto Don Milani di Prato.