EMPOLI – Nasce oggi la Fondazione Its ‘Prodigi’, il centro di formazione per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. ‘Prodigi’ sta per Professione Digitale e di questo la Fondazione si occuperà.

Si tratta del primo percorso Its nell’area dell’Information Communication Technology e digitale in Toscana. Coinvolte 30 realtà del mondo della scuola, di università, agenzie formative, associazioni di categoria, imprese e comuni insieme per formare i tecnici superiori del futuro. Paola Castellacci è stata nominata presidente della fondazione. Coinvolti i Comuni di Empoli, San Miniato e Cascina (Pisa). L’obiettivo è creare figure in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo del territorio e sviluppare metodi per l’innovazione delle imprese. La fondazione si è costituita questa mattina e presentata ufficialmente alla stampa nei locali dell’Auditorium SeSa di Via Piovola, nel Polo Tecnologico di Empoli.

L’Its Prodigi permetterà la formazione di Tecnici Superiori con elevate competenze tecniche e tecnologiche. I percorsi avranno una durata biennale o triennale per un totale di 1800-2000 ore. Nello svolgimento delle attività didattiche almeno il 30% della durata dei corsi è svolto in azienda e almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro.

L’Its ‘Prodigi’ avrà una dislocazione interprovinciale: la sede principale sarà a Empoli presso il Polo Tecnologico SeSa in via Piovola, e avrà una sede anche a Pisa e ad Arezzo. In questo modo sarà in grado di svolgere la propria attività formativa in tutta la Regione. Già in fase di presentazione della domanda sono arrivate numerose richieste di partecipazione alla Fondazione da parte di aziende, scuole, agenzie formative e associazioni di categoria. Il progetto della Scuola ITS Prodigi ha ottenuto, inoltre, diverse lettere di sostegno da parte di player di riferimento del settore dell’Information technology, che si sono messi a disposizione per fornire servizi di formazione sulle piattaforme digitali e voucher gratuiti per esami di certificazione tecnica. L’Its collaborerà a stretto contatto con i leader di riferimento del mercato Ict e digitale.