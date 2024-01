FIRENZE – Nel 2023 sono stati 8.187.603 i passeggeri complessivamente transitati dagli aeroporti di Pisa e Firenze, in crescita del +21,8% sul 2022 e in recupero del 99,1% sui livelli record di traffico pre-Covid del 2019. Lo ha fatto sapere Toscana Aeroporti, secondo cui sono 5.109.682 i passeggeri transitati dall’aeroporto di Pisa nel 2023 (+13,7%), e sono 3.077.921 quelli transitati da Firenze (+38,1%), quota record per lo scalo di Peretola.

Risultano in aumento sul 2022 sia i movimenti aerei (+13,1%) che il load factor (+3,6 punti percentuali) passato dall’80,1% del 2022 all’83,7%. Nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 sono stati registrati i rispettivi record storici di traffico mensile. Con 947.497 passeggeri il mese di luglio 2023, sostiene Toscana Aeroporti, è il miglior mese di sempre nella storia del Sistema aeroportuale toscano.