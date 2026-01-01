Tempo lettura: < 1 minuto

MONTOPOLI – Il crimine non si ferma nemmeno a Capodanno. Mentre in molti festeggiavano l’arrivo del nuovo anno, sulle strade del Cuoio e della Fi-Pi-Li andava in scena un inseguimento da film tra carabinieri e un ladro di auto.

È successo nella notte del 31 dicembre, poco prima delle 2. I carabinieri di San Miniato, impegnati in un normale servizio di controllo lungo la Tosco Romagnola a Montopoli, hanno intercettato un’auto rubata il giorno precedente a Ponsacco. Alla vista della pattuglia e nonostante l’alt intimato, il conducente ha accelerato bruscamente, imboccando la Fi-Pi-Li verso Pisa nel tentativo di fuggire.

Ne è nato un inseguimento durato diversi chilometri. I militari hanno seguito il veicolo mantenendo le distanze di sicurezza e coordinandosi costantemente con la centrale operativa. Nel frattempo è stata attivata una seconda pattuglia della Stazione di San Romano, inviata in supporto per chiudere ogni possibile via di fuga.

La corsa si è conclusa all’uscita di Ponsacco. Dopo aver lasciato la superstrada e tentato di addentrarsi nel centro abitato, il fuggitivo è stato poi grazie a una manovra di accerchiamento messa in atto dai due equipaggi in corrispondenza di una rotatoria. L’intervento si è chiuso senza feriti né danni.

Il conducente, un uomo di 31 anni, è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. L’auto è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario