SIENA – Il 2025 è stato un anno intenso per la Toscana, segnato da grandi operazioni finanziarie, vertenze industriali, elezioni regionali e sfide sociali. Ripercorriamo insieme un anno in dieci eventi simbolo che hanno caratterizzato il 2025 in Toscana.

Elezioni regionali: Il 12 e 13 ottobre la Toscana ha votato per il nuovo presidente e consiglio regionale. Eugenio Giani è stato riconfermato, con il PD che ha ottenuto 16 seggi e Fratelli d’Italia 12. Affluenza in calo al 47%, ma il centrosinistra ha mantenuto il controllo della regione.

Vertenza Beko a Siena: La multinazionale ha confermato la chiusura dello stabilimento entro fine 2025, con 299 lavoratori che hanno dovuto scegliere se abbandonare l’azienda. Tavoli ministeriali e istituzionali hanno portato a proroghe degli ammortizzatori sociali per due anni e ipotesi di reindustrializzazione, ma la crisi resta aperta e il futuro incerto.

Acquisizione di Mediobanca da parte di MPS: Monte dei Paschi di Siena ha completato l’operazione su Mediobanca, ottenendo l’86% delle azioni e creando il terzo polo bancario italiano. L’offerta pubblica di scambio da 13,3 miliardi, approvata dall’assemblea con aumento di capitale, ha segnato un nuovo capitolo per la banca senese.

Crisi climatica e eventi estremi: La Toscana si è confermata tra le regioni più colpite, con un aumento degli episodi meteorologici estremi e costi ingenti per alluvioni, siccità e ondate di calore.

Suicidio assistito, Daniele Pieroni il primo ad averlo scelto: Lo scrittore Daniele Pieroni , abruzzese ma residente a Chiusi (Siena) è la prima persona in Toscana ad aver scelto il suicidio medicalmente assistito dopo l’entrata in vigore della legge regionale sul fine vita, approvata a febbraio 2025 e impugnata dal governo.

Test del carrello nei supermercati Pam: Una vicenda che da locale si è trasformata in un caso nazionale, quella del cassiere del supermercato Pam di Siena Fabio Giomi. Licenziato dopo aver fallito il test del carrello, pochi giorni dopo Natale è arrivata la sentenza del giudice del lavoro che ha dichiarato il licenziamento illegittimo ordinando il suo immediato reinserimento lavorativo.

La scomparsa di Viktoria nei boschi di Montalcino: Ha tenuto col fiato sospeso per due giorni tutta l’Italia la scomparsa della giovane Viktoria Peroni ritrovata viva in una zona boscata vicino alla sua abitazione, a Montalcino, dopo una mobilitazione del soccorso organizzato senza precedenti.

Reddito di reinserimento: Lo avevano annunciato in campagna elettorale e il primo provvedimento, cavallo di battaglia del M5S entrato nella nuova maggioranza di governo della Toscana, è stato quello del reddito di reinserimento, una misura regionale per oltre 11 mila disoccupati, con 500 euro mensili per 9 mesi a sostegno del ritorno al lavoro.

La Fiamma olimpica in Toscana: La fiamma Olimpica delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha attraversato la Toscana. Grazie a centinaia di tedofori che si sono passati il testimone, ha illuminato strade, paesaggi, paesi e città toscani.

L’addio a BB: Nel 1962 Brigitte Bardot, scomparsa il 28 dicembre, all’età di 91 anni, si lega per la prima volta alla Toscana: la diva, già nel vivo della sua carriera, raggiunge Firenze e la provincia di Siena per le riprese de “Il riposo del guerriero”.

