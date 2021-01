Coronavirus. In Toscana prima dose di vaccino Pfizer sospesa per un tempo ancora da definire

La somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid Pfizer in Toscana è sospesa per un tempo ancora da definire a causa della scarsità del prodotto: è quanto fa sapere la Regione che attende la nuova spedizione di vaccini prevista il 25 gennaio.

«Garantiamo tutte le seconde dosi delle vaccinazioni fatte fin qui», afferma Carlo Tomassini, direttore del dipartimento della sanità regionale. Avanti la somministrazione delle prime dosi di Moderna al personale dei servizi di emergenza-urgenza e ai volontari impegnati nei soccorsi. La Toscana aveva già sospeso per 4 giorni, dal 18 a oggi, la somministrazione della prima dose Pfizer.

Incertezze sulla campagna vaccinale

Le vaccinazioni anti-Covid effettuate fin qui in Toscana sono 73.876 in tutto, di cui 11.211 (il 15,2%) eseguite fra gli ospiti delle Rsa. «Non ricominceremo con le nuove somministrazioni di Pfizer – spiega Tomassini – finché non avremo dosi vaccinali in più rispetto a quelle necessarie per le seconde dosi. Se arriveranno dosi in più il 25 gennaio, con la prossima spedizione di Pfizer, allora riprenderemo, ma ancora non lo sappiamo». Le dosi attese il 25, secondo il calendario originariamente stabilito, sono 29.250: «Se arriveranno più dosi – annuncia il direttore del dipartimento regionale – di quelle che servono per le seconde somministrazioni, ripubblicheremo l’agenda delle prenotazioni a partire dal 18 gennaio». Le prenotazioni per la nuova tranche di prime dosi, destinate agli operatori della sanità territoriale, erano state prese per i giorni dal 18 al 21 gennaio.