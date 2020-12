Coronavirus. Lo scienziato Rappuoli: «Terza ondata è una certezza». E sui vaccini: «Sono contrario all’obbligo»

«La terza ondata più che ipotizzabile secondo me è una certezza». A dirlo Rino Rappuoli, scienziato e coordinatore del Mad Lab di Toscana Life Sciences, a Siena a margine di un evento promosso da Unicoop Firenze a sostegno del crowdfunding per sostenere la ricerca del laboratorio senese.

«Prossima ondata potrebbe essere molto peggio di ora» «Abbiamo avuto una seconda ondata e siamo partiti a settembre con un centinaio di casi al giorno, ora ne abbiamo 20mila» ha spiegato Rappuoli aggiungendo che «quindi la base per ripartire è molto più grande e la prossima ondata potrebbe essere molto peggio di quella di adesso a meno che non ci comportiamo bene e facciamo diminuire i casi» ha concluso Rappuoli.

In merito poi all’arrivo dei vaccini e al possibile obbligo di farli Rappuoli ha spiegato di essere «contrario alla vaccinazione obbligatoria. Quando siamo costretti a obbligare qualcuno a fare qualcosa vuol dire che non siamo stati capaci di convincerlo» ha aggiunto Rappuoli spiegando che «questa pandemia ha già causato troppi morti e un disastro economico quindi se la vaccinazione è la soluzione per uscirne non riesco a capire come una persona possa arrivare a dire io non mi vaccino. Io credo di avere poco tempo da perdere con i no vax» ha poi concluso Rappuoli.