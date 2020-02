Coronavirus in Toscana, primo caso sospetto a Firenze. In attesa esito tamponi

C’è un primo caso sospetto di coronavirus in Toscana: si tratterebbe di un italiano di Firenze ricoverato all’ospedale di Santa Maria Maggiore dopo il suo rientro da Singapore. Al momento l’uomo è stato sottoposto ai tamponi e si attende l’esito dei controlli. Davanti al pronto soccorso dell’ospedale, in via precauzionale, è stata montata una tenda pre-triage e sono iniziate le operazioni di sanificazione della struttura secondo quanto previsto dalla procedura. Sempre in attesa dell’esito dei tamponi la donna che nella serata di ieri è stata ricoverata a Careggi dopo essere stata soccorsa alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze al suo rientro da Venezia. La donna aveva accusato dei sintomi influenzali e febbrili.