Furto nella notte. Rubano gasolio per mezzi agricoli da azienda, 2 arresti a Montepulciano

Sono stati sorpresi mentre trasportavano gasolio per mezzi agricoli rubato in un’azienda agricola di Montepulciano (Siena). Per questo un 27enne dell’Est Europa, risultato essere un lavoratore dell’azienda, e il suo complice 60, meccanico di Chianciano Terme, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Montepulciano.

La denuncia per gli ammanchi e l’arresto Le indagini erano partite a seguito della denuncia dei proprietari dell’azienda che nel corso dei mesi si erano accorti di un ammanco di grosse quantità di gasolio del valore di 30mila euro. Di qui la decisione dei militari di organizzare dei servizi mirati in borghese. Questa notte intorno alle 3, i Carabinieri hanno avvistato due persone che hanno fatto ingresso nella ditta con l’utilizzo di chiavi per il cancello dal quale si accede. «Hanno atteso pazientemente e, al momento opportuno, quando i due personaggi a bordo di un pick up hanno preso ad allontanarsi, la gazzella che attendeva poco distante è intervenuta in modo perentorio, bloccando gli sconosciuti» si legge in una nota dei Carabinieri. A bordo del mezzo i due avevano 12 taniche da 20 litri di gasolio ciascuna, appena sottratto all’azienda.