Grave incidente per Alex Zanardi nel senese. Sottoposto a intervento, lotta tra la vita e la morte

E’ in gravi condizioni Alex Zanardi, 53 anni, dopo l’incidente stradale di questo pomeriggio in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Le sue condizioni sono considerate molto gravi. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza.

In elisoccorso in ospedale Secondo una prima ricostruzione Zanardi si è scontrato con un mezzo pesante. A dare l’allarme, secondo quanto appreso, sono stati gli atleti che con Zanardi stavano partecipando alla staffetta. Sul posto intervenuti insieme ai soccorsi, carabinieri, polizia municipale dell’Amiata-Valdorcia e anche i Vigili del fuoco. a quanto appreso è coinvolto un mezzo pesante. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale in codice 3. Dopo i primi accertamenti, Zanardi è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale durato quasi 4 ore. Al termine è stato portato in terapia intensiva «Le sue condizioni di salute sono gravissime» nell’ultimo bollettino serale dell’ospedale di Siena. Domani mattina, intorno alle 10,30, un nuovo aggiornamento dei medici.

Il ct Valentini: «Ha dato tanto alla disabilità» Accanto al campione paraolimpico la moglie Daniela, il cognato e la nipote. Nel pomeriggio all’ospedale di Siena è arrivato anche Mario Valentini, ct della Nazionale di Paraciclismo. «Speriamo che si salvi – ha detto – Si perde un grande atleta e un grande uomo che ha dato tanto alla disabilità».

Il messaggio del Premier Conte «Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te» è il messaggio che il Premier Giuseppe Conte ha affidato ai social.