Incidente Zanardi. Mercoledì a Siena il saluto della nazionale di paraciclismo

«Porteremo un saluto ad Alex, è la cosa più piccola che possiamo fare». Così Mario Valentini, ct della nazionale di paraciclismo annuncia il saluto degli atleti ad Alex Zanardi che si terrà mercoledì alle 11 di fronte all’ospedale di Siena dove il campione è ricoverato dal 19 giugno dopo un incidente con la sua handbike sulla strada provinciale tra Pienza e San Quirico d’Orcia.

Raduno al via a Lucignano «Zanardi se lo merita» ha aggiunto Valentini spiegando che proprio in queste ore prenderà il via il raduno della nazionale di paraciclismo organizzato «con il chiaro intento di stare vicino ad Alex». La comitiva azzurra si ritroverà a partire da questo pomeriggio in una struttura alberghiera a Lucignano (Arezzo) destinata al turismo accessibile.