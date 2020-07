Movida si…cura. Coronavirus, dal 31 luglio via alla campagna di test sui giovani. 9 le località costiere aderenti

Si chiama ‘Movida si…cura’, la campagna di prevenzione anti Covid, promossa dall’assessorato regionale al diritto alla salute, nei luoghi di vita notturna, frequentati dai ragazzi. Partita in anteprima a Firenze nella serata del 25 luglio con esito negativo, la campagna entrerà nel vivo da venerdì 31 luglio e interesserà 9 località costiere della Toscana.

L’iniziativa prevede test sierologici, su base volontaria, per tutti i giovani che ne faranno richiesta. Chi dovesse risultare positivo al Covid-19, dovrà sottoporsi al tampone molecolare, contattando il numero verde della Regione 800.556.060, per verificare se l’infezione è in fase attiva. Sarà anche possibile effettuare alcool test, sempre su richiesta degli interessati. La campagna andrà avanti fino al 26 settembre, tutti i venerdì e i sabati, dalle 22 alle 2 del mattino. La campagna viene avviata in anteprima, domani 25 luglio, soltanto a Firenze, in Piazza Santo Spirito.

Le località coinvolte Dal 31 luglio interesserà 9 località costiere: in provincia di Grosseto a Castiglione della Pescaia e Follonica, a Livorno e in provincia a Cecina, in Versilia (Lucca) al Forte dei Marmi, a Lido di Camaiore e a Viareggio, a Marina di Carrara (Massa Carrara) e a Marina di Pisa. Nei luoghi della campagna saranno allestiti gazebo e posizionati mezzi mobili del volontariato sociale cui rivolgersi per effettuare il test sierologico gratuito e avere tutte le informazioni necessarie. Qui saranno messi a disposizione dei ragazzi anche mascherine e gel. Oltre al volontariato sociale è prevista la presenza, su base volontaria, di personale infermieristico delle Asl.