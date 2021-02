Nel segno di Dante. A Firenze turismo per la terza età legato al Sommo poeta

Un 2021 dedicato a Dante per andare alla scoperta dei ‘dintorni dell’arte’ a tutte le età. E’ l’obiettivo a Firenze della scuola attivata dall’associazione ‘Cultura senza età’ per promuovere un nuovo modo di conoscere l’arte sul territorio, anche quella meno nota, alternando visite guidate a conversazioni in ‘classe’ (in modalità online) secondo un modello pensato per le esigenze degli adulti e della terza età.

L’edizione 2021 del corso sarà dedicata al rapporto di Dante con le arti figurative e la sua capacità di creare ‘immagini’ in grado di imprimersi nella mente del lettore e dar vita a personaggi eterni. La modalità è mista in presenza e on line.

«Un turismo e un’offerta formativa pensati per una fascia di popolazione più adulta – ha detto l’assessore al turismo di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re -. Un modo per condurre questa parte della cittadinanza alla scoperta del territorio e del suo patrimonio artistico e naturalistico anche meno conosciuto, partendo da un approccio diverso: un metodo che cerca di stimolare i partecipanti a nuove conoscenze, in un percorso accompagnato da storici dell’arte e guide turistiche professioniste, in presenza e on line per sviluppare le competenze digitali di questa fascia di età e consentire una fruizione anche digitale ovviando alle limitazioni legate all’emergenza Covid».