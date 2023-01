AREZZO – Sono stati scarcerati i tre ultras della Roma fermati dopo gli scontri con i supporter del Napoli, nei pressi dell’area di servizio di Badia al Pino (Arezzo).

Emiliano Bigi e Filippo Lombardi erano stati arrestati ieri sul luogo di lavoro. Al primo era stato sequestrato anche un coltello. Il giudice per le direttissime di Roma per non ha convalidato l’arresto, non riconoscendo l’applicazione della flagranza differita in particolare sotto l’aspetto della necessità e urgenza. Il giudice ha disposto l’invio degli atti al pm, che aveva sollecitato il carcere per i due per l’accusa di rissa aggravata e che dovrà ora trasmetterli ad Arezzo.

Nel centro toscano si è tenuta l’altra udienza, nei confronti di Martino Di Tosto. L’uomo era stato fermato dopo essere rimasto ferito negli scontri. Per lui obbligo di firma e di dimora, da osservare a Roma. Il 43enne si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm Elisabetta Sbragi aveva chiesto gli arresti domiciliari. Il legale del tifoso, Lorenzo Contucci, si è allineato, prospettando anche l’obbligo di firma e di dimora. Il giudice Elena Pisto ha quindi deciso per quest’ultima formula.